Riva | Olimpiade? Siamo in linea con i tempi Milano deve diventare un polo sportivo internazionale

Milano si prepara a brillare come mai prima d'ora, puntando a diventare un vero e proprio polo sportivo internazionale in vista dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026. Alla Milano Football Week, l’Assessora Martina Riva ha aggiornato sullo stato di avanzamento dei lavori, confermando che siamo in linea con i tempi e pronti a fare della città un palcoscenico globale per lo sport e l’energia. La sfida è lanciata: Milano si appresta a scrivere una nuova pagina di eccellenza sportiva.

Alla Milano Football Week l'?Assessora allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili Martina Riva ha parlato dello stato di avanzamento dei lavori in vista dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026: "Siamo in linea con i tempi, l'obiettivo è rendere Milano un polo sportivo internazionale". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Riva: "Olimpiade? Siamo in linea con i tempi. Milano deve diventare un polo sportivo internazionale"

