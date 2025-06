Ritorno a Las Sabinas trame puntate dal 9 al 13 giugno della soap di Rai Uno

Sei pronto a immergerti nel mondo avvincente di "Ritorno a Las Sabinas"? La soap spagnola, arrivata su Rai Uno per tenere compagnia durante la pausa estiva, ci sorprende ogni giorno con colpi di scena e passioni intense. Cosa accadrà tra Esther, Miguel, Paca e Tomás negli episodi dal 9 al 13 giugno? Scopriamolo insieme!

Ritorno a Las Sabinas è arrivata nel daytime pomeridiano di Rai Uno per "sostituire" Il Paradiso delle Signore nella pausa estiva. La nuova soap spagnola ci tiene compagnia ogni giorno, dal lunedì al venerdì. Cosa accadrà negli episodi in onda dal 9 al 13 giugno? Scopriamolo insieme. Ritorno a Las Sabinas, anticipazioni al 13 giugno. La relazione tra Esther e Miguel è motivo di discussione: Paca, dopo aver affrontato Tomás, arriva a minacciarlo di estrometterlo dal progetto segreto che riguarderà Manterana. Mentre Lucas è combattuto tra l'esigenza di partire e il desiderio di restare, Esther e Miguel prendono una importante decisione sulle loro nozze.

In questa notizia si parla di: Ritorno Sabinas Giugno Soap

