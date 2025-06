Ritorna Storie di Cortile con Jono Manson e Jamie Michaels

Immergiti nell’atmosfera unica di Storie di Cortile, il festival che unisce musica, cultura e convivialità in spazi autentici e suggestivi. La nona edizione prende il via a Pigra, in provincia di Como, domenica 8 giugno alle 11:00, con un evento speciale che vedrà protagonisti Jono Manson e Jamie Michaels. Un’occasione imperdibile per vivere momenti indimenticabili, condividendo storia e musica in un contesto magico. Prepara il cuore e la mente, perché questo festival ti sorprenderà ancora una volta.

La prima tappa in provincia di Como della nona edizione del Festival Storie di Cortile si svolgerà a Pigra, domenica 8 giugno alle 11 del mattino con a seguire un aperitivo offerto a tutti i partecipanti. L'ingresso è libero, come per tutti gli appuntamenti del Festival che si svolge lungo tutto. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Ritorna Storie di Cortile con Jono Manson e Jamie Michaels

