Ritardi nei pagamenti dei cantieri di lavoro l' interrogazione del M5S

L’interrogazione del M5S mette in evidenza le criticità di un sistema che dovrebbe offrire opportunità, ma che invece si scontra con ritardi e rischi. La gestione dei cantieri di lavoro per disoccupati in Sicilia, finanziati con fondi europei come Pac e Fse, necessita di interventi urgenti per garantire trasparenza, efficienza e sicurezza. È fondamentale affrontare queste problematiche per tutelare i lavoratori e valorizzare gli investimenti pubblici.

La gestione dei cantieri di lavoro per disoccupati in Sicilia, finanziati con fondi europei Pac e Fse, è finita al centro di un’interrogazione parlamentare che mette in luce ritardi nei pagamenti, anomalie amministrative e gravi carenze in materia di sicurezza sul lavoro. A sollevare la questione. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Ritardi nei pagamenti dei cantieri di lavoro, l'interrogazione del M5S

In questa notizia si parla di: Lavoro Ritardi Pagamenti Cantieri

