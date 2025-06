Rita De Crescenzo scende in campo per il referendum | giallo sul contenuto retribuito

Rita De Crescenzo, influencer e protagonista di molte cronache, si prepara a entrare nel vivo del dibattito pubblico con il suo sostegno al referendum sull'occupazione e la cittadinanza. Dopo aver attirato l'attenzione con le sue azioni e partecipazioni pubbliche, ora si impegna attivamente per coinvolgere i cittadini su temi fondamentali per il futuro del paese. Con questa scelta, Rita dimostra di voler andare oltre l'influencer, diventando voce e promotrice di un cambiamento importante.

Sembrava strano il contrario. Rita De Crescenzo, l'influencer balzata agli onori di cronaca per le "invasioni" a Roccaraso e la partecipazione al corteo grillino contro il riarmo dello scorso aprile, ha deciso di scendere in campo anche per il referendum dell'8 e del 9 giugno su lavoro e cittadinanza. Dopo qualche mese al fianco della "maestra" Maria Rosaria Boccia, la tiktoker napoletana ha usato la sua immagine e la sua voce per invitare i follower ai cinque s√¨. Un video, quello pubblicato, che non aggiungerebbe nulla di nuovo alle ormai conosciute modalit√† e posizioni di De Crescenzo. Peccato, per√≤, che a molti non √® sfuggita la dicitura inserita nel filmato per certificare che si tratta di un contenuto retribuito. 🔗 Leggi su Iltempo.it