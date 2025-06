Rita De Crescenzo pagata per i referendum? Su TikTok il post sponsorizzato con le tessere elettorali e la promessa – Il video

Rita De Crescenzo, nota tiktoker napoletana, ha pubblicato un video in cui invita i suoi follower a votare nei referendum del 8 e 9 giugno, accompagnato dall’indicazione «partnerish retribuita». La domanda sorge spontanea: si tratta di una sponsorizzazione pagata o di una provocazione? Mentre le sue ambizioni politiche si fanno spazio, il suo messaggio continua a catturare l’attenzione, sollevando dibattiti sull’influenza dei social e sull’autenticità delle sue azioni.

La tiktoker Rita De Crescenzo ha pubblicato un video in cui invita i suoi fan ad andare a votare per i referendum domenica 8 giugno e lunedì 9. Un video con la scritta «partnerish retribuita», segno quindi che qualcuno ha pagato la tiktoker per pubblicare quel messaggio. Oppure potrebbe essere una sua provocazione, come ipotizza Il Giornale. La tiktoker napoletana pronta a candidarsi. Sta di fato che De Crescenzo continua ad ammiccare alla politica. L’influencer napoletana ha più volte detto che non le dispiacerebbe impegnarsi di più per un partito o movimento. Soprattutto dopo la sua entusiasta partecipazione al corteo pacifista organizzato dal M5s di Giuseppe Conte. 🔗 Leggi su Open.online