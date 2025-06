Rita De Crescenzo il video per il referendum è sconcertante

Nel turbinoso panorama politico italiano, l’ultima trovata è l’emergere di Rita De Crescenzo come nuova “voce” del campo largo. Influencer napoletana e protagonista di eventi controversi, la sua ascesa mette in luce un fenomeno inquietante: l’utilizzo delle personalità mediatiche come strumenti di manipolazione politica. Ma quale sarà il vero impatto di questa nuova figura sull’orientamento del Paese? La risposta è ancora tutta da scoprire.

Ormai è prassi consolidata. Quando a sinistra le cose sembrano mettersi male, ecco partire l’appello. Agli elettori? No. Ai militanti? No. Nulla di tutto questo. Il campo largo sta “regalando” al Paese una nuova ideologa: Rita De Crescenzo, influencer partenopea salita ahinoi alle cronache nazionali per aver guidato l’invasione dei napoletani a Roccaraso. Le sue “doti organizzative” non sono passate inosservate a sinistra, tanto che il Movimento 5 Stelle aveva deciso di assoldarla per promuovere il corteo grillino contro il riarmo lo scorso aprile a Roma. A certificare il sodalizio, un selfie (generato con l’intelligenza artificiale) della De Crescenzo con Conte, pubblicato sul profilo Instagram dell’influencer. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Rita De Crescenzo, il video per il referendum è sconcertante

In questa notizia si parla di: Rita Crescenzo Referendum Sconcertante

Borrelli denuncia la tiktoker Rita De Crescenzo: “Mi ha minacciato”. Lei: “Sarò il tuo incubo” - Il parlamentare Francesco Emilio Borrelli ha denunciato la tiktoker Rita De Crescenzo, accusandola di averlo minacciato.

Referendum, Rita De Crescenzo scende in campo: giallo sul "contenuto retribuito" - Sembrava strano il contrario. Rita De Crescenzo, l'influencer balzata agli onori di cronaca per le "invasioni" a Roccaraso e la ... Da iltempo.it

Referendum, Rita De Crescenzo guida la carica al voto. Tutti gli occhi sulla sua sezione - Viene da chiedersi, per misurare anche il potere elettorale dell'influenza, se la percentuale di votanti nella sezione della Crescenzo sarà nella media o ... Scrive affaritaliani.it

Roccaraso invasa? È ipocrita darne la colpa alla tiktoker Rita De Crescenzo - Detto ciò, Rita De Crescenzo, tiktoker napoletana controversa e dal passato sconcertante non ha colpe sul caso Roccaraso, ovvero l'invasione di turisti mordi e fuggi, soprattutto napoletani (roba ... Segnala fanpage.it