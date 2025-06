RISULTATI | WWE Worlds Collide 2025

Fan di wrestling, preparatevi a un evento imperdibile: dopo l'acquisizione della AAA da parte della WWE, Worlds Collide 2025 a Inglewood promette uno spettacolo unico, con i più grandi luchador e superstar dei vari roster pronti a scrivere nuove pagine di storia. I risultati aggiornati della serata, a pochi passi da Money in the Bank, vi lasceranno senza fiato: ecco cosa è successo!

Fan di wrestling, ci siamo. Dopo la tanto discussa acquisizione della AAA da parte della WWE, tra pochissimo questi due mondi “collideranno”. Worlds Collide 2025, in quel di Inglewood, California, è pronto ad accogliere i migliori luchador della promotion messicana e diversi membri dei roster WWE, di NXT e non solo. Ecco i risultati aggiornati di serata, a pochissime ore da Money in the Bank. AAA Mega Championship: Chad Gable vs El Hijo del Vikingo (C). NXT North American Championship: Ethan Page (C) vs Je’Von Evans vs Laredo Kid vs Rey Fénix. Six-Man Tag-Team Match: Legado Del Fantasma (Santos Escobar, Angel & Berto) vs El Hijo de Dr. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net