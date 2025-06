RISULTATI | WWE Money in the Bank 2025

Pronti a vivere un’emozione senza precedenti? La WWE torna con uno degli eventi più attesi dell’anno: Money in the Bank 2025, che si terrà al prestigioso Intuit Dome di Inglewood, California. Con due emozionanti ladder match e sfide mozzafiato, questa notte promette di regalare momenti indimenticabili ai fan di tutto il mondo. Preparatevi a scoprire i risultati e i colpi di scena di questa grande serata!

La WWE torna con uno degli eventi più attesi dell’anno: Money in the Bank 2025 andrà in scena dal prestigioso Intuit Dome di Inglewood, California. L’evento sarà trasmesso in diretta sul WWE Network in Italia a partire dall’1:00 di notte, mentre negli Stati Uniti andrà in onda su Peacock e nel resto del mondo su Netflix. La serata promette spettacolo con due ladder match che assegneranno le valigette Money in the Bank, un match per il Women’s Intercontinental Championship e un tag team match che vedrà protagonisti alcuni dei nomi più importanti del roster. I match più attesi della serata. Il main event della serata vedrà Cody Rhodes e Jey Uso affrontare John Cena e Logan Paul in quello che viene definito uno dei tag team match più importanti nella storia della WWE. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - RISULTATI: WWE Money in the Bank 2025

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Bank Money Risultati Dome

WWE: Svelati i primi due match di qualificazione per Money in the Bank 2025 - La WWE prepara il terreno per Money in the Bank 2025 con la puntata di SmackDown di questa sera, che segna l'inizio delle qualificazioni.

RISULTATI: WWE Money in the Bank 2025 - La WWE torna con uno degli eventi più attesi dell'anno: Money in the Bank 2025 andrà in scena dal prestigioso Intuit Dome di Inglewood, California. L'evento sarà trasmesso in diretta sul WWE Network i ... Scrive zonawrestling.net

WWE: Rivelata la nuova Miss Money in the Bank *RUMOR* - A poche ore dall'inizio di Money in the Bank, arrivano importanti conferme sulla vincitrice del Ladder Match femminile ... Da spaziowrestling.it

WWE: Card finale di Money in the Bank 2025 - Scopri con Spazio Wrestling, la card finale di Money in the Bank, grande PLE della WWE che si svolgerà a Los Angeles ... Come scrive spaziowrestling.it

€200 BILLION Danske Bank Fraud!! Money Laundering Machine