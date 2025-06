Risse e rapine sulla pista da ballo il questore chiude la discoteca per un mese

Un’estate che prometteva divertimento si trasforma in lezione di responsabilità: la discoteca perugina chiusa per un mese a causa delle gravi risse e rapine accadute nella notte tra il 24 e il 25 maggio. La decisione del questore sottolinea l’importanza di tutela e sicurezza nei locali notturni, ricordando che il divertimento non può mai compromettere la legalità e il rispetto reciproco. La sfida ora è ricostruire un ambiente sicuro e accogliente per tutti.

Un mese di chiusura per una discoteca perugina dopo i fatti avvenuti nella notte tra il 24 e il 25 maggio, conclusasi con l'arresto di un 19enne e la denuncia di due minorenni per rapina. Il questore di Perugia ha disposto la chiusura del locale dal 6 giugno al 6 luglio prossimi per violazione.

