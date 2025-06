Risse con bastoni e bottiglie furti con spray al peperoncino | chiusa la discoteca Biblò

una misura necessaria per garantire la sicurezza di tutti, ma lascia aperti numerosi interrogativi sulla gestione e il futuro di uno dei luoghi più pulsanti della movida locale. La chiusura temporanea del Biblò Club segna un punto di svolta che potrebbe rivoluzionare la vita notturna di Lonato del Garda. Resta da capire come evolverà la situazione e quali misure saranno adottate per riportare ordine e divertimento nel rispetto di tutti.

Cala il silenzio sulle tumultuose notti del Biblò Club di Lonato del Garda. Dove fino a pochi giorni fa risuonavano musica a tutto volume e voci sopraffatte dal frastuono, ora campeggia un cartello che impone lo stop – temporaneo – a balli, ma anche a risse e pestaggi scatenati nel locale.

