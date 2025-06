Rissa con bottiglia rotta in piazza a Cantù | due giovani puniti dal questore

Una scena di violenza che ha scosso la tranquilla piazza Garibaldi di Cantù. La notte del 24 maggio, due giovani sono stati protagonisti di una rissa sfociata in bottiglie rotte e agitazioni. Immediatamente intervenuti, i carabinieri hanno identificato e punito i responsabili, con il questore che ha adottato misure severe per garantire la sicurezza dei cittadini. La vicenda sottolinea ancora una volta l'importanza di mantenere il rispetto e la calma nelle nostre comunità.

La notte del 24 maggio scorso, piazza Garibaldi a Cantù è stata teatro di una violenta rissa. Protagonisti due giovani: un 26enne marocchino residente a Cantù e un 19enne italiano di origini nordafricane residente in via Anzani a Como. All’arrivo dei carabinieri, i due sono stati trovati in. 🔗 Leggi su Quicomo.it