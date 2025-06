Rissa con bottiglia rotta in piazza a Cantù | due giovani puniti dal questore

Una notte di follia a Cantù si trasforma in una lezione di responsabilità, quando una rissa con bottiglia rotta scuote piazza Garibaldi. Due giovani, un 26enne marocchino e un 19enne italiano, sono stati protagonisti di un episodio che ha richiesto l’intervento delle autorità. Dopo aver agito con violenza, sono stati puniti dal questore, ricordando a tutti l’importanza del rispetto e della convivenza civile.

La notte del 24 maggio scorso, piazza Garibaldi a Cantù è stata teatro di una violenta rissa. Protagonisti due giovani: un 26enne marocchino residente a Cantù e un 19enne italiano di origini nordafricane residente in via Anzani a Como. All'arrivo dei carabinieri, i due sono stati trovati in.

In questa notizia si parla di: Cantù Rissa Piazza Giovani

