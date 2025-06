Rissa ad Avenza giovane al Noa Ristoratore prende turista a bastonate

Ancora tensione ad Avenza, dove una rissa tra giovani si è scatenata attorno alle 18 davanti alla fermata dell’autobus della Centrale. La scena si è conclusa con un turista straniero in fin di vita, soccorso e trasferito d’urgenza in ospedale. Eventi come questi scuotono la comunità: cosa si può fare per prevenire simili episodi e garantire sicurezza nelle nostre strade?

Ancora una rissa ad Avenza. Stavolta l'episodio è avvenuto attorno alle 18 alla fermata dell'autobus della Centrale, proprio di fronte alla farmacia. Sul posto una pattuglia dei carabinieri e un'ambulanza del 118 con a bordo personale della pubblica assistenza. Ad avere la peggio uno straniero che dopo essersele date di santa ragione con altri due connazionali è finito ko riverso sul marciapiede. Il giovane è stato portato in pronto soccorso per le cure del caso, ma è sempre rimasto vigile e cosciente. Secondo alcuni testimoni per cause che non sono riusciti a capire a causa della lingua in cui parlavano i contendenti, i tre si sarebbero infiammati per una questione di un cellulare sparito si sarebbero.

