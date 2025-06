Rischio Spid a pagamento da luglio cosa succede per il principale strumento di identità digitale

Dal 28 luglio 2025, lo Spid, il principale strumento di identità digitale in Italia, diventerà a pagamento, con un canone annuale di 5,98 euro IVA inclusa. Questa novità, comunicata via email agli utenti di InfoCert, richiederà un consenso esplicito per il rinnovo; senza di esso, l’identità digitale sarà disattivata. Spid, si dovrà pagare per tenerlo attivo e garantire l'accesso ai servizi online pubblici e privati, segnando un nuovo capitolo nel panorama digitale italiano.

In questa notizia si parla di: Identità Spid Digitale Pagamento

