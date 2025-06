Rischio incompiuta per la Casa di comunità in via 8 marzo Percorriamo altre strade | l' appello di Blasioli Pd

Il rischio che la casa di comunità di via 8 marzo rimanga incompiuta non è più un’ipotesi lontana. La preoccupazione crescono con la possibile sottrazione di 400 mila euro di fondi ASL, aggravando le difficoltà economiche dell’area. Il sindaco Blasioli e il PD lanciano un appello: è tempo di percorrere altre strade per garantire un futuro alla struttura e ai cittadini. La crisi richiede azioni immediate e concrete.

"Si alza il rischio che la casa di comunità di via 8 Marzo diventi una incompiuta, cui si aggiungerà anche la sottrazione di 400 mila euro di fondi Asl in piena difficoltà economica. Prosegue infatti, malgrado la nostra diffida, rimasta al momento senza risposta, l’iter di realizzazione della. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - "Rischio incompiuta per la Casa di comunità in via 8 marzo. Percorriamo altre strade": l'appello di Blasioli (Pd)

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Rischio Incompiuta Casa Comunità

Valle Caudina, Mastella scrive a Salvini e De Luca: “Rischio di eterna incompiuta, convocare tavolo” - Il futuro della ferrovia Valle Caudina, un collegamento strategico tra Benevento e Napoli, rischia di diventare un’eterna incompiuta.

Pescara, casa di comunità: alto il rischio di incompiuta