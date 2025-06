risate cori e gavettoni la scuola da ieri è finita in anticipo di due giorni

La fine della scuola è arrivata con un tripudio di allegria e spensieratezza: risate, cori e gavettoni hanno trasformato il liceo Copernico in una grande festa all'aperto. Dopo un anno di studio, gli studenti hanno salutato i loro insegnanti con entusiasmo, approfittando di un'anticipata vacanza grazie all'allestimento dei seggi elettorali. È il momento di festeggiare e godersi un meritato riposo, perché ora si apre una nuova stagione di libertà e divertimento.

Una manciata di minuti dopo le 13, il piazzale del liceo Copernico si è trasformato in una festa a cielo aperto. Abbracci, cori improvvisati, lanci di zaini e qualche gavettone ben assestato: così si è chiuso l'anno scolastico per gli studenti dell'istituto, che ieri hanno salutato in anticipo banchi e lavagne. Due giorni di vacanza guadagnati grazie all'allestimento dei seggi elettorali per il referendum di domenica, che in molte scuole della città ha anticipato la fine delle lezioni. Una chiusura a suon di risate, tra l'entusiasmo incontenibile dei più giovani e la nostalgia – già un po' malinconica – dei maturandi, per i quali si apre ora un altro capitolo: quello degli esami.