Rinnovo McKennie Juve la nuova dirigenza ha deciso | importanti novità sul futuro del centrocampista americano Ultime

La Juventus si prepara a scrivere un nuovo capitolo con il rinnovo di Weston McKennie, simbolo di energia e talento nel centrocampo bianconero. La nuova dirigenza, determinata a rafforzare il progetto sportivo, ha già preso decisioni importanti sul futuro del giovane statunitense. Ma quali sono le mosse strategiche in atto? Scopriamo insieme le ultime novità che potrebbero rivoluzionare il prossimo mercato della Vecchia Signora.

Rinnovo McKennie Juve, la nuova dirigenza ha deciso. Ultime novità sul futuro del centrocampista americano. Arrivano aggiornamenti di calciomercato Juve anche sul fronte rinnovi. La nuova dirigenza ha subito ripreso a lavorare anche sui prolungamenti di diversi calciatori bianconeri, a partire dalla situazione di Federico Gatti ma non solo. Come rivelato da Giovanni Albanese de La Gazzetta dello Sport, infatti, anche McKennie sarebbe ora vicino al rinnovo del contratto con la Juventus. Il club bianconero è pronto a blindarlo in vista della sessione estiva di mercato e delle prossime stagioni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Rinnovo McKennie Juve, la nuova dirigenza ha deciso: importanti novità sul futuro del centrocampista americano. Ultime

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Juve Dirigenza Mckennie Deciso

Calciomercato Juve, la dirigenza non molla quell’obiettivo: possibile colpo dal top club europeo! I dettagli - La Juventus è determinata a rafforzare la propria rosa nel prossimo calciomercato, puntando su Nuno Tavares come principale obiettivo.

Vaciago: “Juve, troppi cambi in dirigenza negli ultimi anni” - Guido Vaciago, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche dei continui cambi di dirigenza bianconeri. Secondo msn.com

JUVE- MONDIALE, COME? - Juventus e il Mondiale per Club: un’occasione da non perdere per squadra, allenatore e giocatori La Juventus si prepara al Mondiale per Club 2025, una competizione internazionale di ... Segnala tuttojuve.com

Infortunati Juve: da McKennie a Yildiz, passando per Koopmeiners e Mbangula. Tutte le novità dalla Continassa - da McKennie a Yildiz, passando per Koopmeiners e Mbangula. Tutte le novità dalla Continassa a tre giorni dalla sfida col Parma (Marco Baridon inviato alla Continassa) – A tre giorni dalla sfida di ... Scrive juventusnews24.com

Juventus: in stand by il rinnovo di McKennie, ecco il motivo II Analisi FcmNewsSport