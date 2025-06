Rinchiuso in un piccolo recinto con pochissima acqua e la bocca incastrata nella rete | salvato cane

Una scena agghiacciante di crudeltà animale e un intervento tempestivo che ha salvato un cane innocente. Un uomo di 47 anni è stato denunciato per maltrattamenti dopo aver rinchiuso l’animale in un recinto angusto con poca acqua e la bocca incastrata nella rete. Grazie all’intervento dei carabinieri, il povero animale è stato messo in salvo, ma questa vicenda ci ricorda quanto sia importante vigilare e tutelare i nostri amici a quattro zampe.

Un 47enne è stato denunciato per maltrattamenti di animale. Nello specifico un cane. Fortunatamente l'intervento dei carabinieri ha evitato che certi comportamenti continuassero. Quando sono arrivati, i militari dell'Arma hanno trovato l'animale chiuso in un piccolo recito dell’ampiezza di 1 x 1. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Rinchiuso in un piccolo recinto con pochissima acqua e la bocca incastrata nella rete: salvato cane

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Cane Rinchiuso Recinto Pochissima

Cani rinchiusi in un recinto tra i rifiuti con code e orecchie mozzate: arriva la Polizia - I due cani erano in pessime condizioni igieniche: sporcizia ovunque, poca acqua e cibo, ma soprattutto code e orecchie mozzate, una pratica vietata perché è estremamente dolorosa e pericolosa ... Da fanpage.it

Oipa sequestra a Modena un cane disabile rinchiuso in un recinto - "Il recinto era pieno di deiezioni, la ciotola del cibo era vuota e quella dell'acqua era sporca con alghe sul fondo, indice di scarsa pulizia". Al momento dell'arrivo delle guardie, il cane era ... Riporta ansa.it

Cane sparito, recinti, ganci: troppi misteri. "Vogliamo vederci chiaro" - Roma, 4 giugno 2014 - Un cane rinchiuso in un recinto fatiscente accanto ad una casa diroccata mangiato dalle zecche. Un cane che, però, è misteriosamente sparito mentre ne è comparso un altro ... Da quotidiano.net

The Paradise Mystery by J. S. Fletcher | A Classic Detective Thriller | Full Audiobook