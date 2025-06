Rimosse le palancole torna l’acqua nel canale Tagliata

Con la rimozione delle palancole alla foce del canale Tagliata, il corso d'acqua ha finalmente ripreso a fluire, ridonando vitalità e colore all’area. Le sponde, rinnovate con pietre a vista, si integrano perfettamente nel progetto di riqualificazione del lungomare di Ponente. Il sindaco Matteo Gozzoli annuncia che presto sarà completata anche la copertura della sponda lato Cesenatico, simbolo di una comunità in continua rinascita.

Sono state rimosse le palancole alla foce del canale Tagliata, nell’ambito dei lavori di riqualificazione del lungomare di Ponente. Questo ha consentito al corso d’acqua di tornare a riempirsi, mentre le sponde sono state ristrutturate e abbellite con pietre a vista. "Tutta l’area sta per essere rivista – ha detto il sindaco Matteo Gozzoli –, e nel canale Tagliata manca l’ultimazione della copertura della sponda lato Cesenatico, che sarà realizzata la prossima settimana, assieme al camminamento in legno composito". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

