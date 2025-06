Rimini pro Gaza | una delegazione con più di 50 riminesi partita alla volta del corteo di Roma

Rimini si schiera con forza a favore di Gaza: oltre cinquanta cittadini, tra cui l’assessora Francesca Mattei e la consigliera Emma Petitti, hanno preso parte al corteo di Roma partendo sabato mattina. Un gesto di solidarietà che testimonia come la città voglia far sentire la propria voce in un momento cruciale, dimostrando che quando i palazzi tacciono, sono le persone a parlare più forte.

Anche Rimini presente al corteo pro Gaza in corso a Roma, con una delegazione formata da più di cinquanta persone, partite sabato mattina (7 giugno) con un pullman. Tra queste anche l'assessora riminese Francesca Mattei e la consigliera regionale Emma Petitti (Pd): "Se dai palazzi il governo tace. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Rimini pro Gaza: una delegazione con più di 50 riminesi partita alla volta del corteo di Roma

