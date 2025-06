Rimini | iscrizione in extremis al campionato di Serie C ora attesa per il via libera Covisoc

Il Rimini ha sfidato il tempo e le difficoltà per ottenere l’iscrizione in extremis alla Serie C, presentando la documentazione necessaria proprio all’ultimo momento. La corsa contro il tempo non è stata semplice: oltre alla fideiussione già depositata, è stato necessario risolvere le questioni legate al pagamento degli stipendi di marzo e aprile, un passo fondamentale per garantire la continuità del club e la possibilità di competere nella prossima stagione.

Alla fine è stata una corsa contro il tempo. Ma il Rimini ieri in serata ha presentato la documentazione necessaria per l’iscrizione al prossimo campionato di serie C. Ma è stato un ’parto’ più difficile del previsto. Non tanto per la fideiussione da 350mila euro che i biancorossi avevano già depositato nella giornata di giovedì, quanto per il pagamento degli stipendi di marzo e aprile ai propri tesserati. Compresi contributi e la quota prevista per l’iscrizione stessa. Una corsa contro il tempo se vogliamo anche inspiegabile, considerando che la scadenza era nota. Invece, niente da fare. Il club della presidente Di Salvo anche in questa occasione si è ridotto all’ultimo ed era ormai arrivata sera quando ancora in casa Rimini non c’era stata la fumata bianca. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Rimini: iscrizione in extremis al campionato di Serie C, ora attesa per il via libera Covisoc

