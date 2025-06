Rigenerazione urbana e post-sisma attraverso la cultura a Spoleto interventi per oltre 12 milioni di euro

Spoleto si riscopre più vibrante che mai grazie a un investimento straordinario di oltre 12 milioni di euro dedicato alla rigenerazione urbana e alla valorizzazione culturale post sisma. Un patrimonio ricco di storia, arte e tradizione si rinnova, trasformando la città in un palcoscenico di rinascita e creatività. La visita del vicepresidente Bori sottolinea l’impegno della regione nel restituire a Spoleto il suo ruolo di perla culturale dell’Umbria, facendo della cultura il motore del futuro.

Il grande patrimonio culturale e dei luoghi che accolgono tutta la bellezza e la creatività di Spoleto, città umbra tempio della cultura con il suo celebre Festival dei Due Mondi, è stato al centro di una visita del vicepresidente della Regione Umbria con delega alla Cultura, Tommaso Bori.

