Riformare la maturità come fosse un boomerang Lettera

Immaginate una riforma della maturità come un boomerang: lanciata con intenzioni migliorative, potrebbe tornare indietro sorprendendo e trasformando il panorama scolastico. Come da un punto di vista elevato si osserva la struttura di una città, così anche un cambiamento ben pensato può evidenziare nuove opportunità e criticità. È il momento di riflettere su come questa “lancio” possa tornare a noi, plasmando il futuro dell’istruzione.

Inviato da Enrico Maranzana - La visione di una città cambia a seconda del punto di osservazione: dall'interno vediamo case, strade, cortili. mentre dall'alto, per esempio da un elicottero, ne cogliamo la struttura, le regolarità, l'insieme.

