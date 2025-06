Riforma del calendario scolastico la Cgil non ci sta | Parliamo di scuola o babysitteraggio

La riforma del calendario scolastico sta accendendo il dibattito tra insegnanti, genitori e sindacati. La CGIL non ci sta: non si può ridurre tutto a una questione di babysitteraggio o spese familiari, dimenticando che la legge prevede 200 giorni di scuola e attività . È ora di difendere un diritto fondamentale, garantendo un’istruzione di qualità senza compromessi. Parliamo di scuola, non di babysitteraggio!

"La revisione del calendario scolastico non può avere come focus la spesa sostenuta dalle famiglie per centri estivi e baby sitter (che comunque andrebbero pagate nello stop invernale) perchĂŠ non dobbiamo dimenticarci che la legge stabilisce in 200 i giorni effettivi di lezioni e attivitĂ . 🔗 Leggi su Modenatoday.it Š Modenatoday.it - Riforma del calendario scolastico, la Cgil non ci sta: "Parliamo di scuola o babysitteraggio"

