La riforma dell'accesso a Medicina, proposta dalla Ministra Bernini, sta scatenando una vera e propria rivolta tra gli studenti. Secondo un'indagine di Testbusters, l'80% degli aspiranti medici la boccia, lamentando inefficacia e stress prolungato. Solo il 4% si sente più sicuro. I costi e le conseguenze di questa rivoluzione nel sistema di ammissione sollevano interrogativi cruciali sul futuro della formazione medica in Italia.

AGI - Un'indagine di Testbusters, realtà specializzata nella preparazione ai test universitari, rivela una forte opposizione alla riforma dell'accesso a Medicina voluta dalla Ministra Bernini. Su oltre mille studenti intervistati, circa l' 80% si dichiara contrario al nuovo sistema, ritenendolo inefficace e fonte di stress prolungato. Solo il 4% si sente più sicuro riguardo al proprio futuro. Costi della riforma. La riforma, che sostituisce il test unico con un semestre ad accesso libero e tre prove finali, potrebbe avere costi esorbitanti: si stima fino a mezzo miliardo di euro all'anno per il sistema pubblico, contro i 5-10 milioni del modello precedente. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Riforma a Medicina, studenti in rivolta. Otto su dieci la bocciano

