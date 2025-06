Rifiuti a Forlimpopoli in partenza un nuovo servizio di raccolta a domicilio di indumenti usati

A Forlimpopoli, la sostenibilità fa un passo avanti con il lancio di un innovativo servizio di raccolta a domicilio di indumenti usati. Questa iniziativa, in collaborazione con Alea Ambiente, si inserisce nel quadro delle strategie ecologiche del territorio, promuovendo il riciclo e il riuso. Un modo semplice ed efficace per contribuire alla tutela dell’ambiente, ridurre i rifiuti e dare nuova vita ai vestiti che non usiamo più. The future of eco-friendly living starts here.

Partirà a Forlimpopoli il nuovo servizio sperimentale di raccolta a domicilio degli indumenti usati che si aggiunge alle attuali iniziative di raccolta dei tessili già attive sul territorio. Il Comune di Forlimpopoli, d’intesa con Alea Ambiente, è pioniere di questa nuova iniziativa volta al. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Rifiuti, a Forlimpopoli in partenza un nuovo servizio di raccolta a domicilio di indumenti usati

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Forlimpopoli Raccolta Servizio Domicilio

Ostia Antica differenziata tra le polemiche - Canale 10