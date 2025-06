Ridley Scott Schietto Su Futuro Del Cinema Western Inedito E Gladiator 2

Ridley Scott, maestro del cinema, si mostra schietto e appassionato nel parlare del futuro del genere western, inedito e avvincente, e di "Gladiator 2". Condivide le sue preoccupazioni sul rischio che il cinema tradizionale possa essere soppiantato dalla comodità delle visioni domestiche, ma rivela anche i suoi ambiziosi progetti. Tra questi, spicca un sorprendente Western che potrebbe rivoluzionare il genere e riportarlo alla ribalta.

Il leggendario regista condivide la sua opinione sul rischio che il cinema diventi obsoleto a favore della visione casalinga e svela i suoi prossimi progetti, tra cui un sorprendente Western. 🔗 Leggi su Mistermovie.it © Mistermovie.it - Ridley Scott Schietto Su Futuro Del Cinema, Western Inedito E Gladiator 2

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Cinema Western Ridley Scott

Ridley Scott annuncia nuovi progetti cinematografici: un western in arrivo e altri generi da esplorare - Ridley Scott annuncia l'uscita di "The Dog Stars" e rivela un nuovo progetto western, mentre esplora generi come musical e film sui pirati, mantenendo viva la saga di "Alien". Segnala ecodelcinema.com

Ridley Scott in piena attività: nuove riprese per “The Dog Stars” e un biopic sui Bee Gees - Ridley Scott, a 87 anni, conclude le riprese di "The Dog Stars" e annuncia un biopic sui Bee Gees per novembre 2025, con la produzione affidata alla Paramount. ecodelcinema.com scrive

Ridley Scott, 87 anni a chi? Il regista farà un altro film nel 2025 dopo The Dog Stars - Ridley Scott sta attualmente girando il post-apocalittico The Dog Stars, ma ha già in programma un altro film sempre per quest'anno. Riporta cinema.everyeye.it

Ridley Scott Teases His Next Bold Western Project: The Best He's Ever Read