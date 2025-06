Richard Gasquet è stato il piccolo Mozart del tennis

Parigi. Richard Gasquet non è stato soltanto un giocatore di tennis dal rovescio formidabile, magico, abbacinante, il più bello dell’èra open, è stato una causa estetica da difendere: per i francesi che, quando aveva 9 anni ed era già in copertina di Tennis Magazine con l’etichetta di “campione che la Francia sta aspettando”, credevano di aver trovato l’erede di Yannick Noah, il futuro vincitore del Roland Garros, ma anche per tutti quelli che hanno creduto e credono ancora in un tennis di gesti bianchi, elegante, raffinato. Non ha ma mai vinto un torneo del Grande Slam, non è mai stato il numero uno del mondo, ma Richard Gasquet, che lo scorso 29 maggio ha detto addio al tennis professionistico sul Philippe Chatrier, il centrale del Roland-Garros, dopo la sconfitta al secondo turno contro Jannik Sinner, è stato un talento cristallino, luccicante, di quelli che nascono ogni vent’anni, “il piccolo Mozart del tennis”, come è stato soprannominato, che ci ha fatto sognare interi pomeriggi mentre distillava bellezza sui campi in terra rossa di Auteuil o sull’erba immacolata di Wimbledon, dove per due volte ha raggiunto la semifinale, 2007 e 2015. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Richard Gasquet è stato il piccolo Mozart del tennis

