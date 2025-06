Ricercata per il reato di spaccio | scovata in una casa abbandonata in via Cappuccini

Una figura ricercata per il reato di spaccio è stata finalmente scovata in una casa abbandonata di via Cappuccini. La Squadra Mobile di Pisa, nel corso di un’intensa operazione, ha individuato e arrestato due sospetti, grazie a un’attenta analisi delle telecamere di sicurezza e a servizi mirati in centro città. Questa brillante operazione dimostra come la collaborazione tra forze dell’ordine e tecnologia possa fare la differenza nella lotta contro la criminalità.

La Squadra Mobile della Questura di Pisa, nei giorni scorsi, ha intensificato i servizi volti al rintraccio dei soggetti segnalati per condanne definitive. Le ricerche condotte in centro, supportate dalla visione delle telecamere di sicurezza, hanno permesso di individuare e arrestare due.

