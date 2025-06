Ricci chiude alla Link | Sostegno agli atenei

La mia sarà una campagna elettorale popolare – ha detto Ricci – perché è il momento di ascoltare, coinvolgere e rispondere alle reali esigenze delle persone. Con impegno e trasparenza, voglio costruire un futuro più forte per le Marche, favorendo sviluppo, tutela e servizi di qualità. Solo un dialogo aperto e sincero può portare a risultati concreti, e sono determinato a fare la differenza insieme a voi.

"No" alla Link University nelle Marche, ripristino del progetto della pista ciclopedonale sulla Fano-Urbino e denuncia di "un clima intimidatorio nei confronti dei medici". Sono alcuni degli impegni del candidato presidente del Pd, l’europarlamentare Matteo Ricci, che ieri ha visitato alcune aziende fanesi per poi concludere la mattinata al ristorante Pesce Azzurro. "La mia sarà una campagna elettorale popolare – ha detto Ricci – perchè è il modo migliore per battere il populismo, vorrei riportare le Marche, che in questi 5 anni si sono accontentate della mediocrità, a pensare in grande: se il simbolo del centrodestra è il divano, il nostro è la bicicletta" La giunta Acquaroli ha aperto alla Link University: se sarà eletto alla guida della Regione che farà? "Chiuderò alle università private perchè abbiamo bisogno di rafforzare gli atenei marchigiani, risorse e supporto saranno per loro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

