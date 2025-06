Ribery contro Cristiano Ronaldo al francese brucia ancora il Pallone d’Oro 2013 | Bisogna vincre la Champions per vincerlo?

Il confronto tra Franck Ribéry e Cristiano Ronaldo resta uno dei capitoli più caldi del calcio internazionale. Il francese, ancora amareggiato per il mancato Pallone d’Oro del 2013, torna a parlare, sottolineando che per conquistarlo bisogna prima vincere la Champions League. La rivalità si infiamma di nuovo, alimentata da vecchie ferite e ambizioni di gloria: perché nel calcio, come nella vita, la vittoria è tutto.

Franck Ribery risponde a Cristiano Ronaldo: al francese non va giù ancora adesso la mancata vittoria del Pallone d’Oro del 2013 dopo il tiplete Franck Ribéry torna a far parlare di sé, e lo fa riaprendo una vecchia ferita mai del tutto rimarginata: il Pallone d’Oro del 2013. Dopo le recenti dichiarazioni di Cristiano Ronaldo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Ribery contro Cristiano Ronaldo, al francese brucia ancora il Pallone d’Oro 2013: «Bisogna vincre la Champions per vincerlo?»

In questa notizia si parla di: Pallone Ribery Cristiano Ronaldo

Dopo le parole di CR7 sull pallone d'oro, che dovrebbe essere vinto da chi vince la Champions League, è arrivata una risposta social da Ribery Il riferimento del francese è al 2013, quando Ribery con il Bayern Monaco vinse tutto, ma il pallone d'oro fu vinto Partecipa alla discussione

La frecciata di Franck #Ribéry a Cristiano #Ronaldo sul Pallone d'Oro 2013 (1/2) Partecipa alla discussione

Ribery risponde a Ronaldo: “Quindi devi vincere la Champions League per vincere il Pallone d’Oro?” - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... Da msn.com

Pallone d’oro 2013, il vincitore è Cristiano Ronaldo. Battuti Ribery e Messi - Cristiano Ronaldo ha vinto il Pallone d’Oro 2013.. Il fuoriclasse portoghese ha trionfato con 1.365 punti, precedendo Lionel Messi (1.205) e Franck Ribery (1.127). Ad esprimere il verdetto è ... Segnala ilfattoquotidiano.it

Ribery: "Il Pallone d'Oro 2013 assegnato a Ronaldo fu un furto" - Franck Ribery non ha ancora digerito il terzo posto nella classifica del Pallone d'Oro 2013. Im quella edizione il premio fu assegnato a Cristiano Ronaldo mentre il francese dovette accontentarsi del ... Lo riporta eurosport.it