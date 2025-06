Ribaltone Inter scippo alla Juve | si cambia tutto

Guida l'Inter verso una rivoluzione in campo, pronto a sorprendere tutti nel calciomercato estivo. Con un colpo di scena che potrebbe cambiare gli equilibri, la Beneamata punta forte su un attaccante ambito anche dalla Juventus. Mentre il ciclo di Inzaghi si avvia alla conclusione, il club nerazzurro si prepara a rinnovare profondamente la rosa per competere ai massimi livelli. La sfida è lanciata e l’estate promette emozioni, perché il futuro dell’Inter si gioca ora.

L’Inter sta per fare un colpo a sorpresa in attacco: nel mirino c’è un attaccante giĂ nel mirino della Juve. Dopo le voci delle scorse settimane, adesso l’interesse si fa piĂą intenso. Arrivato Chivu, ora l’obiettivo dell’Inter è allestire una rosa che possa essere ancora competitiva nella prossima stagione. La fine del ciclo di Simone Inzaghi ha lasciato in ereditĂ la necessitĂ di ringiovanire la rosa nerazzurra in vari settori, e Marotta dovrĂ fare il possibile. Muovendosi entro i margini di un budget piuttosto ristretto il presidente interista potrebbe però aver trovato un profilo utile e fattibile a buon mercato. 🔗 Leggi su Tvplay.it