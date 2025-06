Ribaltone Beukema Napoli avvisato | l’annuncio non lascia dubbi

Il calciomercato napoletano si infiamma con un’indiscrezione che sta facendo il giro del settore: il Napoli potrebbe sorprendere tutti puntando su Sam Beukema del Bologna. Mentre le trattative si intensificano, la squadra di De Laurentiis si prepara a rinforzarsi per affrontare al meglio una stagione ricca di sfide tra campionato, Champions League e coppe. L’orizzonte si fa sempre più interessante: il futuro partenopeo sta per scrivere nuove pagine di successo.

Sull’interessamento del Napoli per Sam Beukema del Bologna bisogna segnalare un annuncio molto importante. Il Napoli è sicuramente tra le squadre più attive in sede di calciomercato. Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna, di fatto, vogliono regalare ad Antonio Conte una squadra pronta ad affrontare la bellezza di quattro competizioni: Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa italiana. Oltre a Kevin De Bruyne, che dovrebbe essere il primo colpo per la prossima stagione, il Napoli segue molto attentamente Sam Beukema del Bologna. Nel frattempo, però, bisogna rilasciare un annuncio molto importante sul difensore centrale. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Ribaltone Beukema, Napoli avvisato: l’annuncio non lascia dubbi

