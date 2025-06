Riapre il museo archeologico delle Pelagie | Fridami ha donato un' opera

Riapre oggi alle 20 il Museo Archeologico Regionale delle Pelagie di Lampedusa, dopo alcune settimane di chiusura per interventi di restyling. Un momento speciale arricchito dalla donazione dell’artista Manuela Carnini, in arte Fridami, che presenterà una sua opera esclusiva. Una riapertura che celebra la storia e l’arte di queste isole, invitando tutti a riscoprire il patrimonio culturale delle Pelagie e ad apprezzare le nuove suggestioni artistiche.

