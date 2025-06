Revocato l’affidamento in prova | 38enne pregiudicato di Avellino trasferito in carcere

Un nuovo capitolo nel mondo della giustizia si apre ad Avellino: un 38enne pregiudicato, precedentemente affidato in prova, è stato improvvisamente trasferito in carcere. La decisione, presa dal Magistrato di Sorveglianza, ha portato all’esecuzione di un decreto che sospende la misura alternativa, segnando un momento di riflessione sulla sicurezza e il reinserimento sociale. Ma cosa ha portato a questa drastica svolta?

Poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Avellino hanno dato esecuzione al decreto del Magistrato di Sorveglianza di Avellino di sospensione della misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali e contestuale ordine di accompagnamento in istituto di pena nei confronti di un 38enne. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Revocato l’affidamento in prova: 38enne pregiudicato di Avellino trasferito in carcere

In questa notizia si parla di: Avellino Affidamento Prova 38enne

Sequestrati otto chili e mezzo di droga, arrestato 38enne - Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Avellino hanno tratto in arresto in flagranza un 38enne di Avellino, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, del tipo hashish ... Riporta ilmattino.it

Droga e armi, arrestato un 38enne ad Avellino - Un 38enne di Avellino è stato arrestato in flagranza dagli agenti della Squadra Mobile del capoluogo Irpino. È stato trovato in possesso di otto chilogrammi di hashish, 570 grammi di marijuana e ... Secondo ansa.it

Avellino, colpi di pistola contro l'auto della madre: arrestato 38enne - Le indagini, coordinate dal procuratore capo di Avellino, Domenico Airoma, hanno accertato le responsabilità dell'indagato che anche recentemente, in seguito al rifiuto della madre all'ennesima ... Riporta ilmattino.it