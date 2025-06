Retegui Juventus | resiste la sua candidatura per rinforzare l’attacco L’Atalanta chiede questa cifra per lasciarlo partire aggiornamenti

Il calciomercato della Juventus si infiamma con la candidatura di Rettigui, ancora in corsa per rinforzare l’attacco bianconero. L’Atalanta chiede una cifra importante per lasciarlo partire, mentre la dirigenza juventina valuta diverse opzioni, tra cui Gyokeres dello Sporting Lisbon. Con Vlahovic in bilico, i tifosi sognano già nuovi bomber pronti a scrivere il futuro della squadra: la sfida è appena iniziata.

Retegui Juventus: non si perde la sua candidatura per rinforzare l’attacco. L’Atalanta vuole questa cifra per lasciarlo partire, novità. Il calciomercato Juventus entra nel vivo, con la dirigenza pronta a muoversi per un nuovo centravanti in vista della possibile partenza di Vlahovic. Secondo La Gazzetta dello Sport, il grande obiettivo resta Gyokeres dello Sporting Lisbona, valutato 70 milioni dopo una stagione da 54 gol. L’operazione è complicata per costi e concorrenza. Più abbordabili altre piste, come Gonçalo Ramos del PSG e Retegui dell’ Atalanta: entrambi valutati tra i 40 e i 50 milioni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Retegui Juventus: resiste la sua candidatura per rinforzare l’attacco. L’Atalanta chiede questa cifra per lasciarlo partire, aggiornamenti

In questa notizia si parla di: Juventus Candidatura Rinforzare Attacco

Mancini Juventus, pista sempre viva: una parte della dirigenza bianconera spinge la sua candidatura. L’indiscrezione e tutti i dettagli - La Juventus continua a valutare la posizione di Roberto Mancini come possibile sostituto dopo l'esonero di Thiago Motta.

Resiste la candidatura di #Lookman ? C’è un ostacolo però nella corsa al nigeriano Partecipa alla discussione

Calciomercato Juventus, è caccia al nuovo bomber: sette idee e una novità per rinforzare l’attacco. La lista completa e aggiornata - Calciomercato Juventus, è caccia al nuovo bomber: sette idee e una novità per rinforzare l’attacco. La lista completa e aggiornata per la Gazzetta L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha fatt ... Lo riporta juventusnews24.com

Calciomercato Juventus, non solo Osimhen: le idee per l'attacco - Bianconeri alla ricerca di rinforzi in vista della prossima stagione. Diversi i nomi sul taccuino della dirigenza ... Riporta today.it

PIANO JUVE, SI PARTE ALL'ATTACCO - Juventus 2025: l'obiettivo è rinforzare l'attacco con almeno due nuovi attaccanti Il calciomercato della Juventus 2025 avrà come priorità assoluta il rafforzamento ... Lo riporta tuttojuve.com