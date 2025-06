Retegui Juventus arriva l' investitura di Veron | Adesso arriva l’opportunità di confermarsi in una di queste due squadre… Le sue parole lo avvicinano in una di quelle due big!

Mateo Retegui è pronto a fare il grande salto nel calcio italiano, con le porte di Juventus e Milan spalancate. La sua recente investitura da parte di Veron, e le parole che lo avvicinano a queste due big, rappresentano un'opportunità unica per il centravanti argentino di consolidare la propria carriera in una delle squadre più prestigiose d’Italia. Ora, l’attesa si fa spasmodica: quale maglia indosserà? Solo il tempo svelerà il suo futuro.

Retegui Juventus, il centravanti argentino è pronto per poter approdare in una di queste due big del nostro campionato: ecco le sue parole. Il Festival del Calcio in atto a Parma "apre" le porte di un trasferimento di Mateo Retegui alla Juventus. Il futuro a tinte bianconere glielo spalanca Juan Sebastian Veron, il quale vede l'italo-argentino perfetto anche per il Milan. Ecco le sue parole rilasciate ai microfoni di TUTTOmercatoWEB. PAROLE – « Conosco Retegui, lo abbiamo portato all'Estudiantes e vedevamo in lui un tipo di centravanti che da promessa è diventata realtà. Adesso arriva l'opportunità di confermarlo in squadre come Milan e Juve che hanno una storia incredibile e che in quel ruolo hanno vinto anche il Pallone d'oro.