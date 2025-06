Retegui Juve | il Milan fa sul serio per l’attaccante dell’Atalanta? L’idea dei rossoneri è stata definita Ultimissimi aggiornamenti

Il mercato estivo si anima con il pressing del Milan su Mateo Retegui dell’Atalanta, un nome che fa sognare i tifosi rossoneri. La strategia dei rossoneri è chiara: rinforzare l’attacco per puntare alla conquista di nuovi traguardi, e l’ultima idea si sta lentamente trasformando in realtà concreta. Con aggiornamenti in tempo reale, il futuro di Retegui potrebbe essere ancora più vicino ai colori milanisti, aprendo nuovi scenari nel calcio italiano. Restate sintonizzati per tutti gli sviluppi!

Retegui Juve: il Milan spinge per l’attaccante dell’Atalanta. L’idea dei rossoneri è chiara. Ultimissimi aggiornamenti. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio a Sky Calciomercato – L’Originale, il Milan vuole prendere un altro attaccante per rinforzare il reparto e regalare a Massimiliano Allegri un altro tassello importante per il suo mosaico. Il giocatore individuato è Mateo Retegui dell’Atalanta, capocannoniere di Serie A e tra i primi posti nelle preferenze della dirigenza. Su di lui c’è anche l’interesse della Juve: non è ancora iniziata una trattativa con la Dea, ma il Diavolo presto potrebbe entrare in azione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Retegui Juve: il Milan fa sul serio per l’attaccante dell’Atalanta? L’idea dei rossoneri è stata definita. Ultimissimi aggiornamenti

In questa notizia si parla di: Milan Attaccante Juve Atalanta

Roma-Milan, guai per il tecnico: l’attaccante è a rischio - In vista del crucialissimo match tra Roma e Milan, il tecnico rossonero si trova ad affrontare un'imprevista difficoltà: uno degli attaccanti chiave è a rischio di assenza.

Domani si torna in campo! L’Atalanta U23 parteciperà alla 2ª edizione del Trofeo dell’Armonia Sportiva, torneo amichevole a Solomeo (PG) con Juventus Next Gen e Milan Futuro https://atalanta.it/news/under-23-a-solomeo-per-la-2a-edizione-del-trofeo Partecipa alla discussione

#SerieA, serata di verdetti per coppe e retrocessioni. Dopo 45' #AtalantaParma 2-0, #EmpoliVerona 1-1, #LazioLecce 0-1, #TorinoRoma 0-1, #UdineseFiorentina 1-0, #VeneziaJuventus 1-2 Segui tutti gli aggiornamenti su http://Rainews.it https://rainews.it/mar Partecipa alla discussione

Milan-Juventus, duello per Retegui. Ma l'Atalanta non fa sconti - Duello Milan e Juventus per Retegui. Il club di via Aldo Rossi è un cantiere aperto. Ceduto Reijnders e con Maignan a un passo dall’addio ... Secondo msn.com

Il Milan sfida la Juventus: piace Retegui, ma l'Atalanta spara alto - Non solo difesa e centrocampo, il Milan pensa anche alle punte. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club rossonero resta alla ricerca di un attaccante. Riporta msn.com

Mercato Juventus: il Milan si sarebbe inserito nella corsa a Retegui - Dopo Giampiero Gasperini, anche Mateo Retegui potrebbe lasciare l’ Atalanta, con Juventus e Milan pronte a sfidarsi per assicurarsi le prestazioni dell’attaccante azzurro già in questa sessione di mer ... Si legge su it.blastingnews.com

Atalanta 5-0 Milan | La Dea Domina e Dilaga | Serie A TIM