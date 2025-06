Retegui al posto di Vlahovic i 30 milioni di euro sono una manna | l’offerta monstre

La Juventus sembra pronta a cambiare strategia: con una proposta monstre da 30 milioni di euro, il club potrebbe puntare su Mateo Retegui al posto di Dusan Vlahovic. Una mossa che rispecchia la volontà di rinforzare l’attacco e forse anche di capitalizzare sulla possibile partenza del serbo. La questione si fa calda, e il futuro dei bianconeri potrebbe dipendere proprio da questa decisione.

Mateo Retegui potrebbe prendere il posto di Dusan Vlahovic: questa è la strategia che la Juventus avrebbe in mente, anche perché sarebbe giunta per il serbo un’offerta da 30 milioni di euro. Da mesi si vocifera dell’addio di Dusan Vlahovic alla Juventus. L’ultima stagione non è stata del tutto serena per il centravanti dei bianconeri, sebbene abbia comunque cercato di apportare gol importanti per un totale – in campionato – di 10 reti e 4 assist in 29 match disputati. Di certo nelle sue corde c’è la possibilità di fare molto di più, ma evidentemente stanno mancando le condizioni generali. (LaPresse) – tvplay Con l’attuale contratto in scadenza nel giugno del 2026, circa il futuro le parti coinvolte intendono trovare una soluzione nell’immediato. 🔗 Leggi su Tvplay.it