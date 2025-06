Restyling Inter una parola chiave! Hojlund-Bonny | la situazione – Sky

L’Inter si prepara a un restyling sul mercato, puntando su una linea giovane e promettente. I nomi caldi per l’attacco sono Hojlund e Bonny, due talenti che potrebbero fare la differenza. Mentre si attende l’annuncio di Chivu come nuovo allenatore, il focus resta sulla crescita dei giovani. La strategia è chiara: rinnovare la squadra e scrivere un nuovo capitolo di successi. Il futuro nerazzurro si costruisce oggi, e i protagonisti sono già in rampa di lancio.

L'Inter farà un restyling sul mercato e in attacco i nomi più caldi sono quelli di Hojlund e Bonny. Ecco cosa filtra sui due giocatori. AVANTI SULLA LINEA GIOVANE – Cristian Chivu verrà annunciato nelle prossime ore, ma già durante l'incontro di giovedì sera tra il tecnico rumeno e la dirigenza si è parlato di mercato. La parola chiave è ringiovanire. Alessandro Sugoni, di Sky Sport, aggiorna sulla situazione: « All'Inter Chivu troverà già due nuovi giocatori come Sucic e Luis Henrique oltre alla rosa che c'era. Ma il restyling dell'Inter proseguirà. Proseguirà intanto con un reparto che sarà molto interessato, ossia l'attacco.

