Resinovich gravidanza interrotta | l' intercettazione che ribalta tutto

Una vecchia intercettazione sconvolge le indagini sulla tragica scomparsa di Liliana Resinovich, riaccendendo i dubbi e complicando il quadro delle responsabilità. In essa, il marito Sebastiano Visintin, oggi sotto inchiesta per omicidio, avrebbe rivelato dettagli inquietanti che potrebbero cambiare ogni supposizione finora fatta. La verità sulla sorte di Liliana sta emergendo lentamente, e questa nuova testimonianza potrebbe essere la chiave per svelare l’intera vicenda.

Una vecchia intercettazione complica il quadro nell'inchiesta sulla morte di Liliana Resinovich, la 63enne sparita il 14 dicembre 2021 e ritrovata senza vita il 5 gennaio 2022. Il corpo rannicchiato in posizione fetale in un boschetto vicino al parco di San Giovanni a Trieste. Stando a questa intercettazione, il marito di Liliana, Sebastiano Visintin, oggi indagato per l'omicidio della donna, avrebbe confidato di aver accompagnato sua moglie, nel 1991, a interrompere una gravidanza di cui non era lui il padre. Un elemento, questo, che riaccende l'interesse investigativo. Per quanto riguarda la scomparsa e poi la morte della Resinovich, secondo una nuova perizia firmata dall'antropologa forense Cristina Cattaneo, Liliana sarebbe deceduta tra le 9 e le 12 del giorno stesso in cui è sparita.

