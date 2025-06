Resident Evil Requiem | il nuovo capitolo della saga arriva nel 2026

L’attesa è finita: Capcom svela il nono capitolo della leggendaria saga Resident Evil, intitolato Requiem, in uscita il 27 febbraio 2026. Questa nuova avventura promette di immergere i giocatori in un mondo ancora più oscuro e coinvolgente, disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Non perdete l’opportunità di scoprire in anteprima la versione dimostrativa, che sarà presentata al pubblico prossimamente, per vivere un’esperienza horror senza precedenti.

(Adnkronos) – Capcom ha ufficialmente annunciato Resident Evil Requiem, il nono episodio della serie principale del celebre franchise survival horror. Il titolo sarà disponibile a partire dal 27 febbraio 2026 per PlayStation 5, Xbox Series XS e PC tramite Steam. Una versione dimostrativa giocabile sarà presentata per la prima volta al pubblico in occasione della .

