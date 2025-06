Resident Evil Requiem annunciato al Summer Gaem Fest 2025

Resident Evil Requiem, annunciato al Summer Game Fest 2025, entusiasma già i fan di tutto il mondo. Capcom svela un capitolo che promette di rivoluzionare il survival horror, combinando tecnologia all’avanguardia e un gameplay innovativo. La data di uscita mondiale del 27 febbraio 2026 su PlayStation 5, Xbox Series XS e PC (Steam) segna l’inizio di una nuova era per il franchise, pronta ad immergere i giocatori in un’esperienza unica e coinvolgente. Prepariamoci a scoprire cosa ci riserva il futuro di Resident Evil.

Capcom ha finalmente alzato il sipario su Resident Evil Requiem, nono capitolo ufficiale della celebre serie survival horror. L'annuncio ha acceso l'entusiasmo dei fan storici e dei nuovi giocatori, fissando la data d'uscita mondiale al 27 febbraio 2026 su PlayStation 5, Xbox Series XS e PC (Steam). Il nuovo episodio promette di rappresentare una svolta epocale per il franchise, con un mix di tecnologia all'avanguardia, gameplay rivoluzionato e una narrazione cupa e intensa. Il terrore prende nuova forma: l'evoluzione di un'icona. Con Requiem, Capcom intende ridefinire gli standard del genere, portando l'esperienza survival horror a un nuovo livello.

