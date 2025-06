Resident Evil Requiem al Summer Game Fest il trailer

Al Summer Game Fest di quest'anno, il mondo di Resident Evil torna a sorprendere con un trailer ricco di suspense e mistero. Raccoon City si riaccende, questa volta attraverso gli occhi di una nuova protagonista pronta a svelare i segreti più oscuri. Preparati a immergerti in un'avventura mozzafiato che promette brividi e colpi di scena. La prossima frontiera dell'orrore ti aspetta—non perdere questa anteprima esclusiva!

Al Summer Game Fest di quest'anno il lancio di Resident Evil Requiem con il ritorno a Raccoon City e una nuova protagonista L'Identità . 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Resident Evil Requiem, al Summer Game Fest il trailer

