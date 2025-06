ResegUp 2025 Kibet e Conti firmano le vittorie e regalano un’edizione da record

La Resegup 2025 si conferma come un'edizione storica, grazie alle imprese di Kevin Kibet e Fabiola Conti, che hanno riscritto i record e regalato emozioni indimenticabili. Le strade di Lecco hanno assistito a performances straordinarie e a traguardi che rimarranno impressi nella memoria degli appassionati. Questa corsa, simbolo di tenacia e passione, si avvia verso un futuro ancora più brillante, lasciando il segno nel cuore di tutti gli sportivi.

Lecco, 7 giugno 2025 – La 14ª Resegup andrà in archivio come l’edizione delle vittorie record, quelle del keniano Kevin Kibet e della milanese Fabiola Conti. che hanno polverizzato i precedenti primati nelle classifiche maschile e femminile. Kibet, portacolori del team Pegarun, ha impressionato con una straordinaria discesa che gli ha permesso di primeggiare dopo il passaggio in vetta al Resegone, sorpassando il campione e connazionale Paul Machoka. @camminiamonelmondo.ph Kibet ha tagliato il traguardo di piazza Garibaldi con il il tempo di 2h13’24”, infrangendo il precedente record stabilito da Mattia Gianola nel 2023 (2h15’00”). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - ResegUp 2025, Kibet e Conti firmano le vittorie e regalano un’edizione da record

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Kibet Conti Vittorie Edizione

Kibet e Conti sono re e regina di Lecco: demoliti i record della Resegup - Kevin Kibet e Fabiola Conti sono i nuovi sovrani di Lecco, conquistando la ResegUp 2025 con prestazioni da record.

ResegUp 2025, Kibet e Conti firmano vittorie da record - Il keniano ha tagliato il traguardo di piazza Garibaldi con il il tempo di 2h13’24”. Secondo il connazionale Machola, terzo il lecchese Rota. Tra le donne la milanese ha in 2h40’33” davanti a Desco e ... Si legge su ilgiorno.it

Dominio africano nella Scalata al Castello, vittoria dell'ugandese Kibet. In campo femminile prima la keniana Jepkurgat - classica internazionale di podismo giunta alla 42’ edizione con partenza e arrivo in via Roma, nel cuore di Arezzo. Primo il giovane ugandese Moses Kibet, 23 anni, che ha dominato la gara con ... Secondo lanazione.it

Sanremo, vince Olly. «L’edizione più vista dal 2000». Conti: «Fischi e boati, preferisco un Festival movimentato» - «l’edizione più vista dal 2000 a oggi», esulta la Rai, con una media di ascolto di 12.5 milioni di spettatori con il 67.1% share. Il padrone di casa, il normalizzatore Carlo Conti, festeggia ... Scrive msn.com

Mariarosaria Vardi a Pomigliano d'arco canta Figlia 'e 'sta città e Schizzechea