Resegup 2025 è il giorno della gara | l' assalto dei 1250 al Resegone

Il Resegup 2025 si avvicina, e Lecco si trasforma nel palcoscenico di un'impresa epica: 1250 atleti pronti all'assalto del Resegone. Un evento che unisce passione, fatica e meraviglia, coinvolgendo sportivi e spettatori in una giornata di pura adrenalina e festa popolare. Preparatevi a vivere emozioni uniche, perché questa manifestazione segnerà un nuovo capitolo nella storia dello skyrunning, lasciando un ricordo indelebile nel cuore di tutti i presenti.

Lecco si prepara a vivere una giornata di grande sport e festa popolare con la quattordicesima edizione di Resegup, la celebre gara di skyrunning che oggi, sabato 7 giugno 2025, porterà un numero record di atleti da piazza Garibaldi fino alla vetta del Resegone per poi fare ritorno nel cuore. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Resegup 2025, è il giorno della gara: l'assalto dei 1250 al Resegone

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Resegup Gara Resegone Giorno

Resegup 2025, è il giorno della gara: l'assalto dei 1250 al Resegone - Record di partecipazione per la quattordicesima edizione della celebre skyrace che unisce sport e tradizione nel cuore di Lecco ... Lo riporta leccotoday.it

Resegup 2025 da record: 1250 runner pronti a sfidare il Resegone - Pacco gara firmato Ande, pantaloncino tecnico e grande entusiasmo già questa sera, venerdì, alla consegna pettorali ... lecconotizie.com scrive

Resegup 2025, tutto esaurito in 15 giorni: Lecco si prepara alla grande sfida - Sold out i 1.200 pettorali per la Resegup 2025: il 7 giugno la città tornerà a vivere l’emozione di una gara che unisce sport, montagna e passione. Riporta mbnews.it

Reseg-Up 2010.m4v