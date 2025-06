Repubblica Napoli | Osimhen il dilemma tra Al Hilal e Galatasaray

Il bomber Victor Osimhen è di nuovo al centro di un tormentone di calciomercato: tra il fascino dell’Al Hilal e l’interesse del Galatasaray, il suo destino si gioca tra due grandi club. La scena si ripete, ma questa volta il futuro dell’attaccante nigeriano potrebbe prendere una piega diversa. La domanda che tutti si pongono è: quale sarà la prossima tappa nella carriera di Osimhen? La risposta, ancora avvolta nel mistero, potrebbe arrivare a breve.

"> Sembra la versione calcistica della celebre “Stessa spiaggia, stesso mare”. Come nella scorsa estate, anche stavolta il Napoli si ritrova immerso nel tormentone legato alla cessione di Victor Osimhen. La storia d’amore con la maglia azzurra è ormai archiviata, ma il futuro dell’attaccante nigeriano resta tutto da scrivere. Come riporta la Repubblica – Napoli, sul 26enne di Lagos è piombato con forza l’Al Hilal: l’obiettivo è arrivare preparati al Mondiale per Club e regalare a Simone Inzaghi, nuovo tecnico del club saudita, un colpo da prima pagina. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Repubblica Napoli: “Osimhen, il dilemma tra Al Hilal e Galatasaray”

