reparto di ortopedia lioci nuovo direttore

Il dottor Giuseppe Lioci è il nuovo direttore dell'unità operativa complessa ortopedia e traumatologia della Versilia. La delibera di nomina da parte della direttrice dell'Asl Toscana Nord-Ovest Maria Letizia Casani, valida per i prossimi cinque anni, è arrivata in seguito a un concorso che ha visto lo stesso Lioci classificarsi al primo posto. Ortopedico specializzato a Pisa e con esperienze già dal 2007 negli ospedali di Cecina e di Livorno, Lioci negli ultimi anni si è perfezionato dal punto di vista professionale in particolare nella chirurgia protesica mini invasiva e robotica e nella chirurgia rigenerativa, con particolare interesse per l'ortopedia e la traumatologia dello sport.