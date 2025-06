Regione Siciliana giostra dei dirigenti | si riapre la partita nel centrodestra

La Regione Siciliana si prepara a riaccendere i riflettori sulla Giostra dei Dirigenti, un vero e proprio campo di battaglia politica nel centrodestra. Le prime mosse sono state fatte, ma il percorso è irto di ostacoli, con la sfida di individuare leader di spessore. La partita, più complessa che mai, promette di riservare sorprese e colpi di scena, aprendo uno scenario tutto da scoprire per il futuro dell’isola.

Le prime mosse sono già state compiute, senza tanto clamore. È partita così la manovra per rinnovare cariche fondamentali nella galassia della Regione. Anche se i primi segnali svelano l'enorme difficoltà nell'individuare dirigenti di primo piano. L'assessorato ai Beni Culturali è stato costretto a prolungare il contratto di Roberto Sciarratta alla guida del parco archeologico della Valle.

